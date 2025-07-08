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Стала известна причина коллапса в Шереметьево

Baza: причиной коллапса в Шереметьево стала нехватка трапов
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Причиной недавнего коллапса в московском аэропорту Шереметьево стали недостаточное количество трапов и буксировочных бригад. Об этом, ссылаясь на сотрудников авиакомпаний, сообщает Telegram-канал Baza.

Собеседники канала отметили, что во время пандемии и специальной военной операции количество авиаперелетов значительно сократилось. Аэропорт, чтобы избежать лишних затрат на обслуживание неиспользуемой техники, вывел из эксплуатации значительную часть трапов.

Поэтому 5, 6 и 7 июля Шереметьево столкнулся с большой нехваткой трапов и обслуживающих бригад.

Кроме того, из-за нехватки стоянок самолеты были вынуждены маневрировать на рулежных дорожках, ожидая освобождения места, а затем самой подачи трапов.

Как сообщила Росавиация, авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.

Ранее юрист объяснил, что делать, если не предоставили еду и отель при задержке рейса.

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