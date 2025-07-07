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Юрист объяснил, что делать, если не предоставили еду и отель при задержке рейса

Юрист Герасимов: при задержке рейса можно питаться самостоятельно и брать чеки
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В случае задержки рейса, в зависимости от ее длительности, пассажирам полагается бесплатное питье, питание и размещение в гостинице. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей напомнил заслуженный адвокат России, бывший эксперт ИКАО Павел Герасимов. При этом, по его словам, в случае коллапса, оказание этих услуг большому количеству граждан занимает много времени, из-за чего некоторые могут их попросту не дождаться.

«Люди, которые не получают эти услуги в указанный период времени, могут оплатить их за свой счет и позже в полном объеме взыскать траты с авиакомпании. Можно пойти в ресторан и поесть, а потом предъявить чек авиакомпании», — посоветовал юрист.

При этом он отметил, что заказывать необходимо стандартную еду без алкоголя и бронировать стандартные номера в гостиницах, иначе, если дело дойдет до суда, размер компенсации может быть снижен.

Российские аэропорты до сих пор не могут справиться с последствиями введения ограничений из-за опасности атак беспилотников. Утром в Пулково своего вылета ожидали 7 тысяч человек, было задержано свыше сотни рейсов. По словам пассажиров, ситуация была «патовой», они были вынуждены спать и есть на полу, а также бунтовали из-за платной курилки. Коллапс может стоить российским авиаперевозчикам десятки миллиардов рублей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил вероятность падения продаж авиабилетов в РФ на фоне коллапса.

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