В Сербии произошло сотни природных пожаров

МВД Сербии: за день в стране произошло 620 природных пожаров

В Сербии в течение дня произошло 620 природных пожаров. Об этом сообщает министерство внутренних дел республики.

В результате возгораний пострадали пострадали шесть человек — двое пожарных и четверо местных жителей.

К тушению пожаров были привлечены все имеющиеся людские и технические силы Сектора по чрезвычайным ситуациям МВД и вертолетное подразделение.

В ведомстве отметили, что человеческий фактор является одной из наиболее распространенных причин возникновения пожаров и призвали граждан проявлять максимальную осторожность и ответственное поведение.

6 июля сообщалось, что в Ставропольском крае загорелись 15 га пшеничного поля. Возгорание произошло в 10 км от хутора Первомайский в Левокумском районе. В его тушении участвовали пять пожарных и две единицы техники. Спустя примерно два часа возгорание удалось ликвидировать.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.