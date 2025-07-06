На Ставрополье вспыхнули гектары пшеницы

На Ставрополье потушили крупный пожар на пшеничном поле. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в 10 км от хутора Первомайский в Левокумском районе. Огонь распространился на площади в 15 га. В его тушении участвовали пять пожарных и две единицы техники. Спустя примерно два часа возгорание удалось ликвидировать.

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Неделю назад на Крымском полуострове из-за неосторожного обращения с огнем начался пожар в поселке Лазурное. Там вспыхнула сухая трава на площади 1 га. Вскоре площадь пожара увеличилась в пять раз из-за сильного ветра с порывами до 12 м/с и труднодоступной местности на скальном массиве. К борьбе с огнем привлекли в том числе два вертолета Ми-8. Пожарных расставили по периметру охваченной огнем территории. Они образовали четыре боевых участка.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.