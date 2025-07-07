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Бастрыкин готовится возбудить дело против российского судьи

Бастрыкин попросил разрешения возбудить дело против судьи Альберта Тришкина
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Об этом говорится в повестке дня Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

Отмечается, что рассмотрение просьбы запланировано на утро 16 июля. Тришкин подозревается в нанесении вреда здоровью средней тяжести с применением оружия (п. «д», «е», «з» ч. 2 ст. 112 УК). Подробности дела не приводятся. По указанной статье экс-судье может грозить до пяти лет лишения свободы.

Альберт Тришкин до прихода в военный суд занимал пост заместителя председателя Мещанского райсуда Москвы. По данным «Коммерсантъ», сейчас судья рассматривает уголовное дело об оправдании терроризма в отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова.

В мае сообщалось, что бывший судья Химкинского городского суда Московской области Денис Букин получил тюремный срок за мошенничество. По версии следствия, Букин и осужденный в начале этого года бывший красногорский судья Николай Кравченко действовали в интересах одной группировки мошенников, присваивавших квартиры ушедших из жизни граждан. В результате действий бывших чиновников город Химки понес ущерб на сумму более 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что разыскиваемая в России экс-судья Елена Хахалева покинула Азербайджан.

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