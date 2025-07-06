В СПЧ предложили Азербайджану содействие в освобождении журналистов из РФ

Совет по правам человека призвал Азербайджан освободить задержанных российских журналистов и предложил азербайджанским властям помощь в этм деле. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, постоянная комиссия Совета по международному сотрудничеству в области прав человека призвала Баку расследовать факты нарушения прав россиян. В комиссии призвали обратить внимание на то, что сотрудники Sputnik Азербайджан были задержаны силовиками и помещены в СИЗО без возможности организовать защиту своих законных прав и интересов.

«Обращаемся ко всем заинтересованным министерствам и ведомствам Азербайджана с предложением оказать содействие освобождению российских журналистов из тюрьмы», — заявили в комиссии.

До этого rонсул РФ встретился с задержанным главредом Sputnik Азербайджан и шеф-редактором этого радио. Во время встречи консул удостоверился в том, что задержанные обеспечены необходимыми медикаментами и питанием.

МВД Азербайджана 30 июня провело рейд в бакинском офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». В ходе обысков, были задержаны семь сотрудников редакции в том числе глава редакции Игорь Картавых и шеф‑редактор Евгений Белоусов.

Азербайджанские власти заявили, что Sputnik продолжал работать после аннулирования аккредитации в феврале, без официальной лицензии, и подозреваются в финансировании «незаконной деятельности», мошенничестве и отмывании средств.

Ранее пятерых сотрудников Sputnik паспортом Азербайджана отпустили под подписку о невыезде.