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Стало известно, кто стоит за перестановками в кабмине Украины

FT: Ермак стоит за перестановками в кабмине Украины
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Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак стоит за предстоящими перестановками в кабинете министров. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой источники.

«Ермак организует нынешние перестановки, он добивается укрепления контроля над правительством. Он продвигает свою протеже, свою ученицу — Юлию Свириденко», — говорится в публикации.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что 15 июля произойдут изменения в кабинете министров Украины. Он высказал мнение, что за отставкой нынешнего главы кабинета Дениса Шмыгаля последует отставка и всех министров. Новое правительство возглавит Юлия Свириденко.

26 июня сообщалось, что увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины может привести к усилению политического влияния главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ранее в Раде назвали возможные сроки отставки нынешнего правительства Украины.

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