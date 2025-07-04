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На Украине предрекли скорую отставку правительства

Депутат Рады Разумков: отставка правительства Украины возможна 15-17 июля
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Отставка правительства Украины вероятна в середине июля. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online заявил депутат Рады Дмитрий Разумков.

«Я думаю, что отставка правительства очень вероятна в диапазоне 15-17 июля», — подчеркнул он.

По мнению депутата Рады, процесс отставки правительства всячески затягивается властями Украины.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что 15 июля произойдут изменения в кабинете министров Украины. Он высказал мнение, что за отставкой нынешнего главы кабинета Дениса Шмыгаля последует отставка и всех министров. Новое правительство возглавит Юлия Свириденко.

26 июня сообщалось, что увольнение Шмыгаля с поста премьера Украины может привести к усилению политического влияния главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Ранее на Украине отправили в отставку первого замминистра обороны.

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