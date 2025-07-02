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На Украине назвали возможную дату смены состава правительства

Депутат Рады Железняк: состав кабмина Украины сменится 15 июля
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Michael Kuenne/Global Look Press

15 июля произойдут изменения в кабинете министров Украины. Такой прогноз в эфире телеканала «Новини.LIVE» дал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он высказал мнение, что за отставкой нынешнего главы кабинета Дениса Шмыгаля последует отставка и всех министров. Новое правительство возглавит Юлия Свириденко.

По словам Железняка, кадровые обновления в правительстве больше похожи не на закономерные ротации в военное время, а на «передвижение кроватей из известного бородатого анекдота.

26 июня сообщалось, что увольнение Шмыгаля с поста премьера Украины может привести к усилению политического влияния главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака.

16 июня Железняк назвал причинами правительственной рокировки потерю доверия к кабинету министров и большое количество провалов, особенно в экономико-бюджетной сфере. Также, по словам Железняка, властям нужно показать «хоть какое-то обновление», так как выборов в стране в ближайшее время не будет.

Ранее на Украине отправили в отставку первого замминистра обороны.

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