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Стало известно, когда выставили на продажу дом, в котором жили родные Старовойта

SHOT: дом, в котором жили родные Старовойта, был выставлен на продажу в мае
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Telegram-канал SHOT

Дом, в котором жили родные экс-министра транспорта России Романа Старовойта, был выставлен на продажу в мае текущего года. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, за участок в 18 соток с роскошным особняком в классическом стиле в охраняемом поселке на берегу живописной бухты в районе Мякинино просили 260 миллионов рублей.

Дом имеет три этажа и цокольный этаж с бассейном и сауной. В нем три отдельных входа, а в центре расположена гостиная с камином и колоннами.

7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим.

По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял.

Позднее стало известно, что Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово. Telegam-канал SHOT сообщил, что тело было обнаружено возле его машины. По предварительной версии, причиной самоубийства могло стать возможное уголовное дело. По данным Telegram-канала Mash, его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее cтало известно, кому Роман Старовойт написал последнее сообщение.

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