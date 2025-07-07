Врач перечислил правила прогулки с маленьким ребенком в жару

Врач Тимаков: с маленькими детьми нельзя гулять с 10:00 до 16:00 в жаркую погоду

С маленькими детьми не следует устраивать прогулки с 10:00 до 16:00 в жаркую погоду. Об этом в беседе с RT предупредил врач-педиатр Евгений Тимаков.

Он также посоветовал одевать ребенка в хорошо вентилируемую одежду и использовать продуваемые коляски.

«Прогулки должны длиться не более 1,5 часа под присмотром, чтобы ребенок себя чувствовал комфортно. Что такое комфортно? Это когда ребенок не плачет. Смотрим, чтобы он не потел, чтобы на лице не появлялись пятна, не было учащенного дыхания», — отметил специалист.

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что температура воздуха в Москве на неделе с 7 июля будет приближаться к рекордно высоким значениям, жара простоит как минимум до 12-го и 13-го числа включительно.

Так, по ее словам, рекорд на 10 июля был установлен в 1996 году и составил +33,4°С, сейчас же ожидается температура на уровне +33...+35°С. Синоптик также предупредила, что жаркая погода может принести в столицу ливневые дожди и грозы.

Ранее россиянам рассказали об опасности тренировок в жару.