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Россиян предупредили об опасности тренировок в жару

Врач Антонов: тренировки в жару могут навредить сердцу
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lzf/Shutterstock/FOTODOM

Жаркая погода превращает обычную тренировку в серьезное испытание для сердца и организма в целом. Об этом в беседе с РИАМО предупредил старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

При занятиях спортом в жаркую погоду, по его словам, естественная система охлаждения организма может не справиться. Внутреннее тепло накапливается, повышая вероятность теплового удара. В группу риска входят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметил специалист.

«В жару лучше снизить интенсивность или вовсе перенести тренировку на более прохладное время суток — рано утром или после 18:00. Заниматься стоит в легкой «дышащей» одежде из натуральных тканей. Синтетика, особенно черного цвета, перегревает тело и нарушает теплообмен», — рассказал Антонов.

Он также посоветовал тренироваться в тени или хорошо проветриваемом помещении. На улице не стоит пренебрегать головными уборами и солнцезащитным кремом, и независимо от локации регулярно пить воду комнатной температуры, заключил Антонов.

Как предупреждала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, температура воздуха в Москве на неделе с 7 июля будет приближаться к рекордно высоким значениям — жара простоит как минимум до выходных, 12-го и 13-го числа, включительно.

Так, по ее словам, рекорд на 10 июля был установлен в 1996 году и составил +33,4°С, сейчас же ожидается температура на уровне +33…+35°С. При этом синоптик предупредила, что жаркая погода может принести в столицу ливневые дожди и грозы.

Ранее врач рассказала, от каких продуктов нужно отказаться в жаркую погоду.

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