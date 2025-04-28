Во Владивостоке арестовали 62 объекта недвижимости в интересах Минобороны

Суд Приморья арестовал 62 объекта в бухте Улисс в интересах Минобороны РФ

Арбитражный суд Приморского края по заявлению заместителя генпрокурора РФ наложил арест на 62 объекта недвижимости в бухте Улисс (Владивосток), принадлежавших ранее Минобороны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на определение суда.

Имущество, включающее кадастровые участки, было продано юридическим и физическим лицам в разные годы. Генпрокуратура требует вернуть его в госсобственность и взыскать уплаченные за сделки средства. Арест запрещает регистрацию прав и кадастровый учет объектов.

«Суд удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер в защиту интересов Минобороны РФ», — указано в документе.

Бухта Улисс — стратегически важная территория, где базируется Приморская флотилия разнородных сил Тихоокеанского флота.

16 апреля сообщалось, что министерство обороны России подало в арбитражный суд два иска к Пермскому телефонному заводу «Телта» на общую сумму 63,05 млн рублей.

Ранее в Приморье задержали мужчину, который собрал данные для украинской разведки.