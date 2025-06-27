Суд арестовал имущество экс-сотрудника МО РФ Васенина еще на 200 млн рублей

СК: у экс-сотрудника Минобороны Васенина арестовали имущество на 200 млн рублей

Суд наложил дополнительный арест на имущество бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина на сумму свыше 200 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на принадлежащие Васенину ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест еще на сумму более 200 млн рублей», — говорится в сообщении.

До этого была арестована собственность Васенина на сумму более 31 млн рублей.

По данным следствия, в 2022 году Управление имущества спецпроектов Минобороны России заключило многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на приемку вторичного сырья. Контроль за выполнением контракта был возложен на Васенина. Он предоставил ложные документы о стоимости вторичного сырья, за счет чего смог похитить 240 млн бюджетных рублей.

Мужчину арестовали в апреле текущего года.

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении 125 млн рублей при строительстве объекта Минобороны.