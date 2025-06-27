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Суд арестовал имущество экс-сотрудника МО РФ Васенина еще на 200 млн рублей

СК: у экс-сотрудника Минобороны Васенина арестовали имущество на 200 млн рублей
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Shutterstock

Суд наложил дополнительный арест на имущество бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина на сумму свыше 200 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на принадлежащие Васенину ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест еще на сумму более 200 млн рублей», — говорится в сообщении.

До этого была арестована собственность Васенина на сумму более 31 млн рублей.

По данным следствия, в 2022 году Управление имущества спецпроектов Минобороны России заключило многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на приемку вторичного сырья. Контроль за выполнением контракта был возложен на Васенина. Он предоставил ложные документы о стоимости вторичного сырья, за счет чего смог похитить 240 млн бюджетных рублей.

Мужчину арестовали в апреле текущего года.

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении 125 млн рублей при строительстве объекта Минобороны.

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