Ветерана Афганистана, снявшегося в американском фильме, убило веткой в Омске

Ветеран Афганистана и актер Сергей Гайдук не выжил после падения на него ветки в Омске. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, это произошло 16 мая, когда 58-летний мужчина работал во дворе. По предварительной информации, крупная ветка отломилась от дерева и упала с высоты четвертого этажа. В результате Гайдук получил множественные травмы: перелом обеих ног, повреждение основания черепа и другие серьезные увечья. Он полтора месяца находился в коме. 1 июля стало известно, что пострадавший скончался в больнице.

Сергей Гайдук был ветераном афганской войны. Широкую известность ему принес кадр, на котором он запечатлен в шлеме и очках на бронетранспортере. Также мужчина участвовал в съемках американского документального фильма под названием AFGAN: The Soviet Experience, рассказывающего о советском опыте в Афганистане.

По факту случившегося проводится проверка. Особое внимание уделяется состоянию зеленых насаждений в городе. Родственники Гайдука намерены добиваться тщательного расследования этого инцидента.

До этого в Москве женщина получила травмы из-за того, что на нее упало дерево. Инцидент произошел во дворе жилого дома на юго-западе столицы. По предварительным данным, у пострадавшей оказалась разбита голова.

Ранее подросток упал с дерева во время рыбалки в Подмосковье и попал в больницу.