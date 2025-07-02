В Москве дерево рухнуло на женщину и разбило ей голову

В Москве женщина получила травмы из-за того, что на нее рухнуло дерево. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на улице Воейкова на юго-западе столицы. По словам очевидцев, дерево упало на женщину, которая проходила мимо. После случившегося на место немедленно прибыли бригады скорой помощи, сотрудники экстренных служб и полиции.

По предварительным данным, у пострадавшей оказалась разбита голова. Медики осматривают женщину. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого в Москве на десятилетнюю девочку упало дерево, после этого ребенок потерял сознание. На место прибыли реанимация, скорая помощь и родители пострадавшей.

Ранее подросток упал с дерева во время рыбалки в Подмосковье и попал в больницу.