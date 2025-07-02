Подросток упал с дерева во время рыбалки в Подмосковье и попал в больницу

В Подмосковье подросток попал в больницу, упав с дерева во время рыбалки

В Подмосковье спасли 17-летнего подростка, который упал с дерева во время рыбалки. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в районе села Ивановское округа Черноголовка. Юноша, отправившийся с друзьями на рыбалку, залез на дерево и упал с него. Товарищи незамедлительно вызвали на место спасателей через службу 112.

Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили пострадавшего, который не мог двигаться и нуждался в срочной госпитализации. Из-за сложного рельефа местности, который не позволял подъехать к молодому человеку на транспорте, спасателям пришлось вручную переносить подростка на жестких носилках около трех километров по лесной чаще. После эвакуации юношу передали медикам, которые доставили его в медицинское учреждение.

Ранее мужчина упал с дерева и пять дней провел в лесу в ожидании спасателей.