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Суд вынес приговоры по делу о хищении в Росгвардии

Суд назначил 9 и 12 лет колонии фигурантам дела о хищении средств Росгвардии

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Shutterstock

Четверо из двенадцати обвиняемых по делу о хищении 262 млн рублей, выделенных Росгвардии на закупку спецтехники для портов в Арктике, получили реальные сроки. Остальным назначены условные наказания, сообщает «Коммерсантъ».

Суд вынес приговор бывшим сотрудникам центрального аппарата Росгвардии, назначив 12 и 9 лет колонии строгого режима и многомиллионные штрафы. Следствие установило, что офицеры, получая взятки, допустили поставку боевых катеров с неподходящими корпусами и закупку техники по завышенным ценам. Иск Росгвардии на сумму ущерба передан в гражданское судопроизводство.

Процесс начался весной прошлого года. Среди подсудимых были бывший руководитель отдела технической политики Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии Сергей Воробьев, его заместитель Александр Швецов, замначальник управления госзакупок Александр Жиляков, начальник отдела закупок Иван Макавеев и глава управления контрактной службы Сергей Рыжкин.

Также обвинения предъявлены бывшим сотрудникам региональных управлений Росгвардии Роману Харитонову, Андрею Черному, Константину Дружинину и Ивану Будуровичу. Им предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и в содействии этому (ч. 5 ст. 33 УК РФ). Кроме того, предприниматели Николай Журков, Павел Вакулов и София Болквадзе обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Офицеры Воробьев и Жиляков обвиняются в получении взяток (ст. 290 УК РФ), а Вакулов и Журков — в передаче взятки в особо крупном размере (ст. 291 УК РФ).

Ранее бывшего сотрудника Минобороны полковника запаса Андрея Чекмазова арестовали, а его заместителя полковника запаса Дмитрия Фомина отправили под домашний арест.

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