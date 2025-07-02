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Экс-заммэра Читы обвинили в злоупотреблении полномочиями и халатности

СК: экс-заммэра Читы Галиморданов предстанет перед судом по делу о халатности
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Telegram-канал Chita.Ru | Новости Читы

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, возбужденного против бывшего заместителя мэра Читы Андрея Галиморданова. Об этом сообщили в Telegram-канале управления ведомства по Забайкальскому краю.

По данным следствия, в период с 2009 по 2017 год обвиняемый умышленно блокировал признание 19 многоквартирных домов в Чите аварийными. Вместо этого Галиморданов включил данные здания в категорию подлежащих капитальному ремонту или признавал их частично непригодными. В результате более 170 жителей не были включены в программы по расселению.

Экс-заммэра обвинили в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями и халатности. В СК отметили, что Галиморданов частично признал вину. Его уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

В марте СК обвинил заместителя главы подмосковной Дубны Павла Гришина в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным ведомства, в апреле 2022 года он, занимая пост директора АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства», воспользовавшись служебным положением, издал приказ, по которому незаконно получил денежное вознаграждение в размере 10% от остатка прибыли организации за 2021 год — на сумму около 797 тысяч рублей.

Ранее в Саратовской области экс-чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями.

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