На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Форум «Народного фронта» объединил более тысячи активистов в национальном центре «Россия»

На форуме «Народного фронта» подвели итоги трех лет помощи бойцам СВО
true
true
true
close
Пресс-служба «Народного фронта»

Форум «Народного фронта», приуроченный к трехлетию работы под девизом «Все для Победы!», объединил более тысячи активистов из всех регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На мероприятии, прошедшем в национальном центре «Россия», были подведены итоги трех лет работы по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Его участниками стали волонтеры, военкоры, артисты изобретатели, медики и представители крупных корпораций, внесшие большой вклад в поддержку гуманитарной миссии «Народного фронта».

Самые активные участники получили общественные награды в нескольких номинациях за поддержку российских военнослужащих на передовой, ветеранов СВО и их семей, а также жителей освобожденных и приграничных регионов.

Президент России Владимир Путин лично вручил награды лауреатам специальной номинации «Все для Победы!». Среди награжденных — семья Малий, организовавшая гуманитарную помощь жителям освобожденного города Курахово, и создательница движения «Швейные войска» Ольга Язева.

Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов отметил значимость доверия президента для дальнейшего развития организации.

«Доверие президента дает нам новые силы для развития и роста. У «Народного фронта» есть рассылка по электронной почте, каждый день с ее помощью более миллиона человек получают отчеты о переданной помощи и информацию о ведущихся сборах. Недавно мы сделали сервис ежемесячной подписки, позволяющей регулярно переводить посильную сумму», — отметил он.

По словам Кузнецова, тысячи людей уже присоединились к сервису, однако общественный запрос на помощь бойцам остается широким, что открывает возможности для дальнейшего роста.

«Конечно, мы будем постоянно получать от ребят на передовой обратную связь о том, что им в первую очередь необходимо и оперативно решать все возникающие проблемы», — сказал Кузнецов.

Также в ходе торжественной церемонии награды лауреатам вручили военный журналист «Комсомольской правды», член центрального штаба «Народного фронта» Александр Коц и руководитель образовательного фонда «Талант и успех», председатель Совета федеральной территории «Сириус», сопредседатель «Народного фронта» Елена Шмелева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами