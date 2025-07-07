Форум «Народного фронта» объединил более тысячи активистов в национальном центре «Россия»

Форум «Народного фронта», приуроченный к трехлетию работы под девизом «Все для Победы!», объединил более тысячи активистов из всех регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На мероприятии, прошедшем в национальном центре «Россия», были подведены итоги трех лет работы по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Его участниками стали волонтеры, военкоры, артисты изобретатели, медики и представители крупных корпораций, внесшие большой вклад в поддержку гуманитарной миссии «Народного фронта».

Самые активные участники получили общественные награды в нескольких номинациях за поддержку российских военнослужащих на передовой, ветеранов СВО и их семей, а также жителей освобожденных и приграничных регионов.

Президент России Владимир Путин лично вручил награды лауреатам специальной номинации «Все для Победы!». Среди награжденных — семья Малий, организовавшая гуманитарную помощь жителям освобожденного города Курахово, и создательница движения «Швейные войска» Ольга Язева.

Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов отметил значимость доверия президента для дальнейшего развития организации.

«Доверие президента дает нам новые силы для развития и роста. У «Народного фронта» есть рассылка по электронной почте, каждый день с ее помощью более миллиона человек получают отчеты о переданной помощи и информацию о ведущихся сборах. Недавно мы сделали сервис ежемесячной подписки, позволяющей регулярно переводить посильную сумму», — отметил он.

По словам Кузнецова, тысячи людей уже присоединились к сервису, однако общественный запрос на помощь бойцам остается широким, что открывает возможности для дальнейшего роста.

«Конечно, мы будем постоянно получать от ребят на передовой обратную связь о том, что им в первую очередь необходимо и оперативно решать все возникающие проблемы», — сказал Кузнецов.

Также в ходе торжественной церемонии награды лауреатам вручили военный журналист «Комсомольской правды», член центрального штаба «Народного фронта» Александр Коц и руководитель образовательного фонда «Талант и успех», председатель Совета федеральной территории «Сириус», сопредседатель «Народного фронта» Елена Шмелева.