ГП утвердила обвинительное заключение в отношении экс-министра спорта Дагестана Магомедова

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего министра физической культуры и спорта и мэра города Кизилюрта Дагестана Магомеда Магомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что не позднее декабря 2005 года на территории Дагестана у Магомедова появился умысел на создание вооруженной банды в целях совершения нападений и ликвидации граждан, которые могли покушаться на контролируемые им сферы бизнеса, подрывать его авторитет в республике и угрожать его безопасности.

Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года. 12 августа 2024 года ему предъявили обвинение в содействии терроризму с использованием служебного положения, а также в незаконном обороте оружия.

Ранее арестовали главу Карабудахкентского района Дагестана.