Министр просвещения рассказал о нарушениях в основной период ЕГЭ

Основной период проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) в этом году прошел на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, его слова передает РИА Новости.

«Я хочу начать со слов благодарности нашим педагогам, учителям в целом за учебный год и за организацию экзаменов. Они прошли на высоком уровне, без каких-то серьезных происшествий в штатном режиме», — сказал глава ведомства на пресс-конференции по итогам проведения основного этапа аттестации.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в ведомство поступило 72 обращения о нарушениях во время проведения ЕГЭ. Так, в 69 обращениях содержались жалобы на нарушение порядка проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По словам Музаева, по 14 обращениям нарушения подтвердились.

В конце мая сообщалось, что родители-наблюдатели зафиксировали 115 нарушений во время первых экзаменов, стартовавших 23 мая. Отмечается, что в пунктах проведения ЕГЭ присутствовало более четырех тысяч родителей выпускников.

Ранее в Забайкалье анонсировали миллионные премии учителям, которые подготовили учеников-стобалльников на ЕГЭ.