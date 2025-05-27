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Бывший подмосковный судья получил обвинительный приговор за мошенничество

«Ъ»: экс-судья из Химок Букин получил два года за мошенничество с квартирами
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Depositphotos

Бывший судья Химкинского городского суда Московской области Денис Букин получил тюремный срок за мошенничество. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

В мае прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила обращение главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Букина. По версии следствия, он и осужденный в начале этого года бывший красногорский судья Николай Кравченко действовали в интересах одной группировки мошенников, присваивавших квартиры ушедших из жизни граждан. В результате действий Букина и Кравченко город Химки понес ущерб на сумму более 10 млн рублей.

Прокурор попросила признать Букина виновным в особо крупном мошенничестве и приговорить его к четырем годам колонии с запретом на три года после занимать должности на государственной службе. Сам экс-судья своей вины не признал.

Суд признал Букина виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы и лишил его права занимать должности на государственной службе в течение двух лет. Осужденный после вынесения обвинительного приговора был взят под стражу.

22 мая сообщалось, что разыскиваемая в России экс-судья Елена Хахалева покинула Азербайджан.

Ранее бывшего рязанского вице-губернатора приговорили к 17 годам колонии.

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