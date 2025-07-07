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В Рособрнадзоре назвали число получивших 300 баллов на ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: 13 человек получили 300 баллов на ЕГЭ
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Александр Кряжев/РИА Новости

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что среди всех сдававших Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 13 человек получили 300 баллов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Музаева, еще 6 800 человек получили 100 баллов. Глава ведомства также рассказал, что почти 150 тысяч человек остались недовольны результатами ЕГЭ и решили пересдать экзамен. Также в 13 случаях его пришлось приостановить из-за воздушной тревоги — это коснулось 5 766 участников ЕГЭ, и 10 из них воспользовались правом пересдачи в резервный день, а остальные завершили выполнение экзамена в тот же день.

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