В Рособрнадзоре назвали число получивших 300 баллов на ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что среди всех сдававших Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 13 человек получили 300 баллов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Музаева, еще 6 800 человек получили 100 баллов. Глава ведомства также рассказал, что почти 150 тысяч человек остались недовольны результатами ЕГЭ и решили пересдать экзамен. Также в 13 случаях его пришлось приостановить из-за воздушной тревоги — это коснулось 5 766 участников ЕГЭ, и 10 из них воспользовались правом пересдачи в резервный день, а остальные завершили выполнение экзамена в тот же день.

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