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Турист упал с высоты около 20 метров на диком пляже в Севастополе

Мужчина упал с высоты около 20 метров на диком пляже в Севастополе и выжил
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Правительство Севастополя/VK

В крымской Балаклаве врачи оказывают помощь мужчине, упавшему с высоты 15–20 метров на диком пляже «Инжир» в Севастополе. Об этом сообщили в правительстве города.

Молодой человек получил тяжелые травмы, включая переломы и черепно-мозговую травму.

Спасательная служба Севастополя оперативно подоспела на помощь пострадавшему. Его оперативно отправили в больницу Балаклавы.

Городские власти посоветовали горожанам не рисковать жизнью, сходя с туристических маршрутов.

Недавно в Амурской области турист рухнул в воду во время сплава и начал тонуть. Несчастный случай произошел на реке Зея в районе села Усть-Ивановка. 50-летний мужчина почувствовал себя плохо, когда находился в резиновой лодке. Спасти мужчину не удалось.

В конце июня в Петергофе мужчина попал в реанимацию с тяжелыми травмами, упав с прогулочного корабля. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Ранее пожилой турист из Свердловской области упал с катамарана и пропал в Башкирии.

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