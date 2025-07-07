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В Госдуме оценили идею возродить «закон о тунеядстве»

Депутат Цунаева: в Госдуме не ведется разговоров о запрете на тунеядство
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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

ВЦИОМ 7 июля опубликовал результаты соцопроса, согласно которому 57% опрошенных россиян негативно относятся к тунеядству, а 45% поддерживают введение закона о тунеядстве. Зампред комитета Госдумы по труду Елена Цунаева в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что в России сейчас нет такого явления.

«Это было при другом режиме, другой системе экономики, когда человек либо работал, либо не работал. Сейчас у нас самые разные формы занятости приветствуются, например когда многодетная мама не работает, ухаживает за детьми, потому что для нее это главное. У нас есть институт самозанятых, индивидуальное предпринимательство, поэтому в том виде, как граждане помнят тунеядство, сейчас такого нет», — сказала депутат.

Цунаева напомнила, что современная пенсионная система привязана к трудовому стажу россиян. Депутат заявила, что в «Единой России» разговоров о введении закона о тунеядстве не ведется.

«Наоборот, речь идет сейчас о том, что мы максимально поддерживаем разные формы занятости. Поскольку и сама экономическая составляющая в разных регионах, она тоже специфична. Есть поддержки в виде соцконтракта на предпринимательскую деятельность», — сказала она.

Цунаева заявила, что осуждение нежелания работать у людей понятно. Депутат отметила, что сама не поддерживает тех, кто не хочет ничего делать.

«С другой стороны — это явление, которое сейчас не требует законодательного регулирования в нашей стране», — добавила депутат.

Ранее в России собрались освободить многодетные семьи от оплаты платных трасс.

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