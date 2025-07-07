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В России собрались освободить многодетные семьи от оплаты платных трасс

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде для многодетных семей
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Shutterstock/FOTODOM

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать проезд по платным дорогам бесплатным для многодетных семей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду».

С инициативой выступили лидер партии Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Документ предлагает внести поправки в действующий закон об автомобильных дорогах. Согласно проекту, транспортные средства, зарегистрированные на многодетных родителей, смогут пользоваться платными трассами без взимания платы.

Как отмечается в пояснительной записке, авторы считают, что такая мера снизит финансовую нагрузку на семьи с детьми, особенно в период отпусков и переездов. Также, по их мнению, она станет шагом к социальной справедливости и может послужить стимулом для рождения третьего и последующих детей.

Инициатива также направлена на повышение доступности транспортной инфраструктуры и признание значимости многодетных семей как важной части государственной демографической политики.

Ранее в Госдуме предложили ввести гибкий график работы для многодетных родителей.

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