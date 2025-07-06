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Синоптик предсказал аномальную жару в Москве на следующей неделе

Синоптик Тишковец: 10 июля в Москве может быть самый жаркий за 30 лет день
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москву в середине следующей недели ожидает аномальная жара, которая может побить почти 30-летний температурный рекорд. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозу метеоролога, пик зноя придется на четверг и пятницу. Температура ночью составит +19…+22 градуса, а днем воздух прогреется до +32…+35 градусов. Это на 10–12 градусов выше климатической нормы для середины лета. Тишковец отметил, что такие показатели характерны скорее для засушливых районов вроде астраханских или калмыцких пустынь.

Особенно жарким ожидается 10 июля. В этот день может быть превышен рекорд 1996 года, когда столбики термометров поднялись до +33,4°C.

Сильная жара продлится недолго. Уже в субботу температура понизится до +29…+32°C, возможны кратковременные дожди. В воскресенье прогнозируются ливни, грозы, град и шквалистый ветер при дневной температуре +25…+28°C.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье в столице будет облачно, местами пойдет небольшой дождь и температура в среднем поднимется до +22°С.

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде в 17 регионах России.

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