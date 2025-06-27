После атаки БПЛА в Самарской области ввели ограничения связи

В Самарской области временно ограничен мобильный интернет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности граждан и защиты инфраструктурных объектов. Он уточнил, что ограничения аналогичны тем, что вводятся и в других регионах страны, и носят временный характер.

Утром Федорищев о сообщил о попытке атаки беспилотника на промышленный объект в Новокуйбышевске. Никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

Этой ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили 39 украинских беспилотников. По информации ведомства, больше всего дронов было зафиксировано над Ростовской областью — 19 штук. Еще 13 беспилотников сбили над Волгоградской областью, четыре — в районе Крыма. Также по одному дрону ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

Ранее при падении обломков дрона в Курской области загорелись три хозпостройки.