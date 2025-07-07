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Врач ответил, могут ли протеиновые порошки спровоцировать рак

Врач Ивашков: протеиновые порошки не могут спровоцировать рак
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ff-photo/Shutterstock/FOTODOM

Порошковый протеин не может спровоцировать рак. Об этом «Москве 24» рассказал онколог и кандидат медицинских наук Владимир Ивашков.

По его словам, такие последствия могут наступить только в том случае, если человек будет потреблять только протеиновый порошок или соответствующие коктейли.

«Учитывая, что это (порошковый протеин. — Прим. ред.) лишь небольшая добавка для еды, безусловно, она не может вызвать подобных проблем», — подчеркнул Ивашков.

Врач добавил, что развитие рака также может спровоцировать чрезмерное употребление красного мяса, алкоголь и курение, потому что это наносит вред толстому кишечнику и вызывает мутации в клетках.

Американские эксперты проекта по контролю за качеством потребительских товаров Clean Label до этого выяснили, что популярные среди спортсменов и приверженцев здорового образа жизни протеиновые порошки могут содержать высокие уровни токсичных тяжелых металлов. Специалисты протестировали 160 образцов порошкового протеина 70 разных марок и выяснили, что 47% из них превысили нормы по содержанию свинца. В 21% случаев уровень свинца был более чем вдвое выше допустимых показателей.

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