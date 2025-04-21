Ученые развеяли миф об особых диетах для роста мышц

Американские ученые из Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне доказали, что источник белка не имеет решающего значения для роста мышечной массы. Исследование опубликовано в научном журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MCSE).

В эксперименте участвовали 40 здоровых взрослых в возрасте 20–40 лет. Половина придерживалась веганской диеты, другая — всеядной, причем 70% протеина в последней группе поступало из мяса, молочных продуктов и яиц. Суточная доза составляла 1,1–1,2 грамма белка на килограмм веса. Добровольцы выполняли силовые тренировки три раза в неделю, а их рацион строго контролировался.

Для оценки синтеза мышечного белка ученые использовали «тяжелую» воду с дейтерием, которая позволяла отслеживать включение аминокислот в мышцы. Биопсии тканей до и после эксперимента подтвердили, что разницы в росте мышц между группами нет.

Ранее считалось, что животный протеин лучше стимулирует мышечный рост, поскольку предыдущие исследования, изучавшие реакцию на один прием пищи, показывали его преимущество. Однако новое исследование, в котором участники придерживались сбалансированной диеты в течение девяти дней, не выявило различий между веганами и всеядными.

Ученые также проверили гипотезу о том, что равномерное распределение белка между приемами пищи важно для роста мышц. Оказалось, что даже при разном распределении (например, большая часть белка вечером) скорость синтеза мышечного белка не менялась.

«Если вас спросят, что лучше есть для роста мышц, ответ прост: то, что вы съедите после тренировки. Главное — получать достаточно белка, а остальное не так важно», — заключил профессор Николас Берд, руководивший исследованием.

Ранее ученые нашли причину возрастного ослабления мышц.