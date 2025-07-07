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В Индонезии проснулся вулкан Левотоби, что встревожило Японию

Японские метеослужбы проверяют угрозу цунами после извержения в Индонезии
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KARITING PICAH/Shutterstock/FOTODOM

На индонезийском острове Флорес произошло извержение вулкана Левотоби. Об этом сообщила метеослужба Японии.

По информации синоптиков, вулкан начал извергаться около 12:10 по местному времени (6:10 мск). В случае, если волна действительно образуется, она может достичь берегов Японии примерно к 15:30 по местному времени (9:30 мск). Японские специалисты сейчас изучают возможность возникновения цунами.

Левотоби — вулкан с двумя вершинами. Его более активная часть — Левотоби Лаки-лаки — высотой 1584 метра, расположена в двух километрах от более высокой вершины Перемпуан (1703 м).

Индонезия находится в зоне Тихоокеанского огненного кольца — региона с высокой сейсмической активностью. В стране насчитывается свыше 500 вулканов, из них около 130 — действующие.

На прошлой неделе в Японии действующий вулкан Симмоэ на границе префектур Миядзаки и Кагосима выбросил мощный столб пепла высотой более 5 км. По данным ученых, это первое такое значительное извержение с 2018 года. Пеплом оказалась покрыта территория в радиусе 50 км. В конце июня Симмоэ проявлял умеренную активность с выбросами до 500 м.

Ранее туристка упала в кратер действующего вулкана во время похода в Индонезии.

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