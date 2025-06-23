Туристка упала в кратер действующего вулкана во время похода в Индонезии

В Индонезии ищут туристку из Бразилии, которая упала в кратер вулкана

Путешественница из Бразилии оказалась в кратере действующего вулкана во время похода в Индонезии. Об этом сообщает «Би-би-си».

26-летняя Джулиана Маринс отправилась в поход к вулкану Риджани вместе с группой туристов, но вскоре пропала. По словам представителей власти, она упала со скалы рядом с кратером.

Когда начались поиски, спасатели услышали крик женщины. В этот момент с ней было все хорошо, но, похоже, она испытала шок. Однако когда специалисты позвали ее снова спустя время, Маринс не отозвалась.

Утром следующего дня беспилотники не обнаружили ее на том месте, поиски затруднялись из-за тумана. На следующий день ее нашли еще ниже, но из-за климатических условий операцию пришлось прервать.

Ситуация вызывает волнение у родных туристки, так как в кратере она провела три дня без еды и воды. О ее состоянии тоже ничего неизвестно.

В МИД Бразилии заявили, что два сотрудника посольства отправились на место, чтобы наблюдать за спасательными работами.

Ранее в Крыму мужчина упал в реку с пятиметровой высоты.