На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туристка упала в кратер действующего вулкана во время похода в Индонезии

В Индонезии ищут туристку из Бразилии, которая упала в кратер вулкана
close
A_B_C/Shutterstock/FOTODOM

Путешественница из Бразилии оказалась в кратере действующего вулкана во время похода в Индонезии. Об этом сообщает «Би-би-си».

26-летняя Джулиана Маринс отправилась в поход к вулкану Риджани вместе с группой туристов, но вскоре пропала. По словам представителей власти, она упала со скалы рядом с кратером.

Когда начались поиски, спасатели услышали крик женщины. В этот момент с ней было все хорошо, но, похоже, она испытала шок. Однако когда специалисты позвали ее снова спустя время, Маринс не отозвалась.

Утром следующего дня беспилотники не обнаружили ее на том месте, поиски затруднялись из-за тумана. На следующий день ее нашли еще ниже, но из-за климатических условий операцию пришлось прервать.

Ситуация вызывает волнение у родных туристки, так как в кратере она провела три дня без еды и воды. О ее состоянии тоже ничего неизвестно.

В МИД Бразилии заявили, что два сотрудника посольства отправились на место, чтобы наблюдать за спасательными работами.

Ранее в Крыму мужчина упал в реку с пятиметровой высоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами