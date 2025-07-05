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Вулкан Симмоэ в Японии выбросил пятикилометровый столб пепла впервые с 2018 года

NHK: в трех префектурах Японии объявлена повышенная опасность из-за вулканов
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Telegram-канал «SHOT»

В Японии действующий вулкан Симмоэ на границе префектур Миядзаки и Кагосима выбросил мощный столб пепла высотой более 5 км. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным ученых, это первое такое значительное извержение с 2018 года. Пеплом оказалась покрыта территория в радиусе 50 км. В конце июня Симмоэ проявлял умеренную активность с выбросами до 500 м.

Также национальное метеорологическое агентство повысило уровень опасности вулкана Асо в Префектуре Кумамото до второго.

В итоге в зоне риска из-за активности вулканов оказались три префектуры: Миядзаки, Кагосима и Кумамото.

До этого вулкан Левотоби Лаки-лаки в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии начал извергаться, выбросив облако пепла высотой 11 километров. В вулканологическом агентстве страны призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей. При этом уровень опасности вулкана был повышен до максимального.

Ранее туристка упала в кратер действующего вулкана во время похода в Индонезии.

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