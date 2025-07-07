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Прилепин рассказал, какие книги планирует написать

Писатель Прилепин заявил о планах завершить историю из романа «Тума»
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Сергей Петров/news.ruGlobal Look Press

Писатель, журналист и политик Захар Прилепин признался, что в его ближайшие цели входит завершение книжной истории, которая началась в романе «Тума». Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

Кроме того, он планирует написать военные биографии русских поэтов и писателей, которые «легко меняли перо на шпагу». Среди них, по его словам, находятся Михаил Лермонтов, Аркадий Гайдар, Сергей Наровчатов и другие.

«Все, что я мечтал написать – я либо написал, либо пишу сейчас, либо постараюсь написать. Чего мечтать-то: хочешь — делай», — добавил Прилепин.

В конце июня Захар Прилепин объяснил правила для артистов, желающих вернуться в Россию. По словам писателя, никаких новых правил для возвращения покинувших страну артистов нет, но существует специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов, и они вынуждены ее проходить.

Публицист обратил внимание на слова музыканта Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом), который заявлял в интервью, что не может вернуться в Россию. Причиной тому артист указал то, что здесь его якобы ждет арест, однако такие меры по отношению к иноагентам не предусмотрены, подчеркнул писатель.

Ранее Прилепин рассказал, благодаря чему ему удалось выжить при взрыве.

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