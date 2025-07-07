Прилепин рассказал, благодаря чему ему удалось выжить при взрыве

Гражданин Украины, осужденный за покушение на Захара Прилепина, был самоучкой в минном деле. Как заявил пострадавший, его спасло то, что преступник закопал взрывное устройство на избыточной глубине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на фильм «Мастерская новых медиа».

«Он управлял детонацией дистанционно. Будучи сапером-самоучкой, заложил мину глубже необходимого — основная энергия взрыва ушла в грунт», — пояснил Прилепин.

Политик предположил, что исполнитель опасался обнаружения устройства. После инцидента Прилепин получил тяжелые травмы, включая повреждение позвоночника, и проходил длительное лечение.

До этого Прилепин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдавал приказы о покушении на него.

4 июля сотрудники Следственного комитета вернули Захару Прилепину автомобиль, в котором его пытались взорвать.

6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателю провели несколько операций. Следственный комитет квалифицировал происшедшее как теракт.

В результате взрыва писатель был тяжело ранен и долгое время провел в больнице. По словам Прилепина, у него диагностировали переломы ног, перелом грудины, перелом позвоночника, переломы ребер и обширную мозговую травму.

Ранее Прилепин рассказал, на что его вдохновило покушение.