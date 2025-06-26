Прилепин объяснил артистам правила возвращения в Россию

Российский писатель, публицист Захар Прилепин в комментарии для aif.ru объяснил правила для артистов, желающих вернуться в Россию.

По словам писателя, никаких новых правил для возвращения покинувших страну артистов нет, но существует специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов и они вынуждены ее проходить.

«Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать», — подчеркнул Прилепин.

Публицист обратил внимание на слова музыканта Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом), который заявлял в интервью, что не может вернуться в Россию. Причиной тому артист указал то, что здесь его якобы ждет арест, однако такие меры по отношению к иноагентам не предусмотрены, подчеркнул писатель.

Прилепин напомнил, что иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то определенных площадках. Кроме того, они не могут давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены. Писатель призвал не нагонять пафоса.

Ранее Захарова пожелала иноагентам и уехавшим из России артистам обрести Родину.