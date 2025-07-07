Большинство россиян выступили против налога на тунеядство

Большинство россиян не поддержали идею введения налога для трудоспособных граждан без официальной работы. Такие данные представил ВЦИОМ по итогам телефонного опроса 1,6 тыс. человек, сообщают «Ведомости».

Согласно опросу ВЦИОМ, 59% выступили против, 33% высказались за, а 8% затруднились с ответом. Позиция по вопросу зависит от возраста. Среди молодежи, родившейся после 2001 года, 76% выступили против инициативы. Среди старшего поколения (1948–1967 годы рождения) мнения разделились: 44% поддержали налог, 47% — нет.

Кроме того, 57% респондентов выразили негативное отношение к людям, которые сознательно не работают, несмотря на трудоспособный возраст. 36% относятся к ним нейтрально, а лишь 4% — положительно.

В то же время большинство россиян (80%) заявили, что даже при наличии возможности не работать, все равно предпочли бы трудиться. Лишь 13% согласились бы отказаться от работы.

Аналитики ВЦИОМ считают, что идея налога вызывает тревогу у граждан, поскольку воспринимается как вмешательство в личную свободу и потенциальная финансовая нагрузка на всех. В отличие от наказания, налог может затронуть и временно безработных.

Юристы отмечают, что налоговое законодательство не допускает произвольных сборов. Отсутствие дохода от деятельности — это не основание для налогообложения. Эксперты указывают, что тема налога на тунеядство выглядит устаревшей на фоне новых экономических реалий — низкой безработицы, автоматизации и дискуссий о базовом доходе. Вместо этого, считают они, государству следует сосредоточиться на росте производительности и поддержке легальной занятости.

По данным Минтруда, в теневой экономике занято около 6,5 млн россиян, преимущественно в сфере услуг. Депутаты уверены, что обелить рынок можно через цифровизацию и ответственность работодателей, а не через архаичные меры.

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