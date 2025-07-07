На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большинство россиян выступили против налога на тунеядство

ВЦИОМ: лишь треть россиян поддержали идею налога на тунеядство
true
true
true
close
Shutterstock

Большинство россиян не поддержали идею введения налога для трудоспособных граждан без официальной работы. Такие данные представил ВЦИОМ по итогам телефонного опроса 1,6 тыс. человек, сообщают «Ведомости».

Согласно опросу ВЦИОМ, 59% выступили против, 33% высказались за, а 8% затруднились с ответом. Позиция по вопросу зависит от возраста. Среди молодежи, родившейся после 2001 года, 76% выступили против инициативы. Среди старшего поколения (1948–1967 годы рождения) мнения разделились: 44% поддержали налог, 47% — нет.

Кроме того, 57% респондентов выразили негативное отношение к людям, которые сознательно не работают, несмотря на трудоспособный возраст. 36% относятся к ним нейтрально, а лишь 4% — положительно.

В то же время большинство россиян (80%) заявили, что даже при наличии возможности не работать, все равно предпочли бы трудиться. Лишь 13% согласились бы отказаться от работы.

Аналитики ВЦИОМ считают, что идея налога вызывает тревогу у граждан, поскольку воспринимается как вмешательство в личную свободу и потенциальная финансовая нагрузка на всех. В отличие от наказания, налог может затронуть и временно безработных.

Юристы отмечают, что налоговое законодательство не допускает произвольных сборов. Отсутствие дохода от деятельности — это не основание для налогообложения. Эксперты указывают, что тема налога на тунеядство выглядит устаревшей на фоне новых экономических реалий — низкой безработицы, автоматизации и дискуссий о базовом доходе. Вместо этого, считают они, государству следует сосредоточиться на росте производительности и поддержке легальной занятости.

По данным Минтруда, в теневой экономике занято около 6,5 млн россиян, преимущественно в сфере услуг. Депутаты уверены, что обелить рынок можно через цифровизацию и ответственность работодателей, а не через архаичные меры.

Ранее в России собрались ввести уголовное наказание за незаконную регистрацию ИП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами