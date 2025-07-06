В России вводят уголовное наказание за незаконную регистрацию ИП

Депутат Говырин: в России вводят ответственность за подлог при регистрации ИП

В России вводится уголовная ответственность за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Депутат уточнил, что подобная мера необходима в рамках борьбы с подставными лицами и дроблением. Также, по словам парламентария, введение ответственности позволит пресекать банковские операции, при которых реквизиты ИП использовались для уклонения от уплаты налогов, отмывания денежных средств и других противоправных деяний.

Говырин уточнил, что теперь за незаконную регистрацию ИП предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы.

24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физлиц в качестве ИП. Инициатива предусматривает освобождение от наказания подставного лица, впервые совершившего подобное преступление, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию нарушения.

Ранее Путин повысил штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста РФ.