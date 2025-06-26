Ученые рассказали, почему худеющим нужно избегать холодных ванн

Холодные ванны могут не только сжигать калории, но и провоцировать переедание. К такому выводу пришли ученые из Университета Ковентри. Результаты исследования опубликованы в журнале Physiology & Behavior (PhyBeh).

В двух экспериментах приняли участие взрослые добровольцы. Участники погружались до уровня груди на 30 минут либо в холодную (16 °C) или в термонейтральную воду (35 °C). Два этапа исследования проводились с недельным промежутком.

Анализ рациона добровольцев показал, что после пребывания в холодной воде они съедали в среднем на 240 килокалорий больше, чем после теплой ванны или обычного отдыха.

Исследователи связывают это с явлением так называемого «постохлаждения». По словам ученых, температура тела продолжает снижаться даже после выхода из воды, что может активировать участки мозга, отвечающие за энергетический дефицит, и вызывать компенсаторное переедание.

Отмечается, что сами участники не ощущали усиленного голода, потребляя больше пищи неосознанно.

«Это может свести на нет потенциальную пользу холодных ванн для снижения веса», — отметил один из авторов работы, профессор Дэвид Брум.

Авторы исследования советуют учитывать возможный эффект «отката» тем, кто использует холодные ванны как часть режима похудения. В будущем команда планирует выяснить, может ли регулярное охлаждение способствовать набору массы в долгосрочной перспективе.

Ранее была названа скрытая опасность холодных напитков.