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Переедание разрушает клетки поджелудочной железы, предупредили ученые

JBC: найден ген разрушения клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин
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Shutterstock

Плохое питание и переедание вредят не только фигуре, но и клеткам поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин — гормон, контролирующий уровень сахара в крови. Ученые из Японии выяснили, что при метаболическом стрессе в организме активируется особый ген, который разрушает эти клетки и может привести к развитию сахарного диабета 2 типа. Работа опубликована в журнале Journal of Biological Chemistry (JBC).

Сахарный диабет 2 типа называют «тихой эпидемией» — он развивается медленно и долго может не проявляться. При этом его основная причина — образ жизни: неправильное питание, избыточный вес и низкая физическая активность.

Новое исследование провела команда из Осакского городского университета. Как рассказал автор работы, доцент Наоки Харада, они изучали влияние гена REDD2, который «включается» в стрессовых условиях. Оказалось, что повышенная активность этого гена серьезно вредит клеткам поджелудочной железы: снижает выработку инсулина и ускоряет развитие диабета.

Когда исследователи подавили активность REDD2 в клетках и у подопытных мышей, организм стал лучше справляться с повышенным содержанием сахара и жиров. Даже на фоне жирной пищи у животных с «выключенным» геном уровень сахара оставался в пределах нормы, а количество здоровых клеток, вырабатывающих инсулин, было выше.

«Мы надеемся, что этот ген поможет не только лучше понять, как развивается диабет, но и разработать способы ранней диагностики и профилактики. В будущем можно будет создавать лекарства или продукты, которые «отключают» REDD2 и защищают организм», — отметил Харада.

Ранее ученые назвали неочевидную причину нарушения обмена веществ.

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