В России ограничили размер снижения премий за дисциплинарные проступки

ТАСС: с 1 сентября премию можно будет урезать не более чем на 20% от зарплаты

С 1 сентября 2025 года в России работодатель не сможет снизить сотруднику премию более чем на 20% от всей месячной зарплаты. Об этом сообщил ТАСС руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.

Как объяснили в организации, сейчас работодатели часто формируют большую часть дохода сотрудников за счет премий. Например, при окладе в 20 тысяч рублей премия может составлять до 80 тысяч. При этом за дисциплинарный проступок работника могут лишить всей этой суммы — в итоге он получит лишь оклад.

Согласно новым поправкам в Трудовой кодекс, такая практика будет запрещена. Размер удержания премии в случае дисциплинарного взыскания теперь не должен превышать 20% от общей суммы зарплаты за месяц.

Кроме того, если система премирования закреплена в коллективном договоре, в нем должны быть четко указаны виды, размеры и условия выплат. В профсоюзах подчеркнули, что эти изменения сделают систему более прозрачной и защитят права работников.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщал, что в 2024 году в России уровень заработной платы женщин составил около 70% от доходов мужчин, разрыв в оплате труда достиг 30,4%. Наименьший разрыв в оплате труда наблюдался в сфере образования, где зарплата женщин составляла 95,3% от доходов мужчин. А наибольший разрыв по этому показателю был зафиксирован в области информационных технологий — 65,5%.

Ранее россиянам пообещали резкий рост зарплат.