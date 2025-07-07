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Эксперт рассказал о разрыве в зарплатах женщин и мужчин

Профессор Сафонов: в России разрыв в зарплатах женщин и мужчин достиг 30,4%
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В 2024 году в России уровень заработной платы женщин составил около 70% от доходов мужчин, разрыв в оплате труда достиг 30,4%. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, средняя зарплата у женщин в прошлом году составила 61,1 тыс. рублей, у мужчин — 87,7 тыс. рублей. Наименьший разрыв в оплате труда наблюдался в сфере образования, где зарплата женщин составляла 95,3% от доходов мужчин. А наибольший разрыв по этому показателю был зафиксирован в области информационных технологий — 65,5%.

Как заявил эксперт, есть несколько причин сохраняющегося разрыва в зарплатах представителей обоих полов в России. Первая — это структура занятости, то есть женщины работают в сферах, где оплата труда ниже, чем в других секторах экономики. Например, в образовании, здравоохранении, торговле.

При этом мужчины, как отметил профессор, значительно чаще занимают руководящие должности. Они также больше занимаются дополнительной работой с большим количеством отработанных часов. Мужчины также трудятся на вредных и опасных работах, где им положены доплаты за вредность.

По словам Сафонова, второй причиной является то, что женщины чаще берут на себя обязанности по уходу за семьей и ведению домашнего хозяйства. Это ограничивает их мобильность на рынке труда и ограничивает возможности для перехода на более высокооплачиваемую работу.

Третьей причиной эксперт назвал стереотипы работодателей о «ненадежности» женщин как исполнителей, так как они могут уйти в декретный отпуск. При этом женщины в среднем имеют более высокий уровень образования и реже выбирают рабочие профессии.

До этого опрос показал, что достойным ежемесячным заработком большинство россиян (34,6%) считают доход 200 тыс. рублей.

Ранее россиянам пообещали резкий рост зарплат.

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