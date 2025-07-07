Более 20 рейсов задержаны в аэропорту Новосибирска утром в понедельник, 7 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло международного аэропорта Толмачево имени А.И. Покрышкина.

Согласно информации воздушной гавани, на прилет задержаны два рейса из Санкт-Петербурга, рейсы из Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина (Китай), Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка, а также других городов России.

После массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 6 июля аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга вводили временные ограничения на полеты, многим пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания. На фоне отмен и задержек авиарейсов между городами путешественники скупили билеты на все поезда этого направления, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, утром в воскресенье в продаже оставалось лишь одно место за 21,3 тыс. руб. Из-за роста пассажиропотока в скоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, было увеличено количество вагонов.

Ранее россиянам посоветовали лучшие аэропорты для пересадки.