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Ученый рассказал, как помочь косатке, попавшей в опасную ловушку на Камчатке

Ученый Мельников: попавшую в петлю пластиковой ленты косатку нужно отловить
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Kenneth Balcomb/Center for Whale Research

В Авачинском заливе на Камчатке необходимо отловить детеныша косатки, который попал в петлю пластиковой ленты. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников.

«Были такие случаи, когда (опутанных пластиком. – «Газета.Ru») косаток находили уже обессиленными на берегу. Снять можно, только если отлавливать, но это сложно: нужна экспедиция с неводом, с сетью. И мать будет защищать детеныша. Помочь ему сложно», — сказал ученый.

Он допустил, что детеныш может не выжить. Если повезет, то его выбросит ослабленным на берег. В этом случае с животного можно будет снять пластиковую ленту, отметил Мельников.

Незадолго до этого биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам FEROP Татьяна Ивкович сообщила, что на Камчатке ученые заметили в водах Авачинского залива совсем крошечного детеныша косатки, который попал в петлю пластиковой ленты или веревки — мусора, оставленного человеком. По ее словам, сейчас тело животного сжимает эта веревка.

Ивкович добавила, что ученые встретили детеныша на мысе Шипунском вечером 4 июля и утром 5 июля в рейсе с катамараном «Косатка».

Ранее на Камчатке сообщили о снижении численности молоди горбуши.

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