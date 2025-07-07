Поджигатель ТЦ в Коми добивался перевода в колонию с благоприятным климатом

РИА: поджигатель ТЦ в Коми просил суд перевести его в ИК с хорошим климатом

Антон Коростелев, который был приговорен к пожизненному лишению свободы за поджог торгового центра «Пассаж» в городе Ухте республики Коми, подал в суд жалобу, в которой говорилось, что его долго не переводят в колонию с более благоприятным для здоровья климатом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

«В обоснование административного иска (Коростелев) указал, что несмотря на вступившее в законную силу решение суда о переводе в иное исправительное учреждение, его длительное время необоснованно не переводили из... в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области, где более благоприятный климат для его здоровья», — следует из документа.

Он просил суд обязать Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России перевести его в эту колонию, а также взыскать с ведомства компенсацию за ненадлежащие условия содержания в размере 1,5 млн рублей.

Во время рассмотрения иска осужденный был переведен в вологодскую колонию. Тогда он направил в суд ходатайство, в котором отказался от заявленных требований. Производство по делу было прекращено.

В результате пожара в ТЦ «Пассаж» в Ухте 11 июля 2005 года не выжили 25 человек и еще 11 пострадали. Построенное в 1936 году здание полностью сгорело, ущерб составил более 30 млн рублей.

По подозрению в поджоге были задержаны 18-летний Алексей Пулялин и 19-летний Антон Коростылев. Они признались в поджоге уже находясь в заключении по делу о краже мобильных телефонов.

В 2008 году на суде Коростылев и Пулялин отказались от своих показаний, заявив, что они были получены путем давления и пыток. Это привело к тому, что суд оправдал молодых людей. Однако по жалобе прокуратуры дело было передано на пересмотр в Верховный суд Коми, который в 2009 году приговорил Коростылева и Пулялина к пожизненному заключению.

Ранее суд смягчил наказание фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.