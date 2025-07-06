«Знали, что люди не выберутся»: новые детали дела о поджоге ТЦ в Ухте в 2005 году

Исполнители поджога ТЦ «Пассаж» в Ухте в 2005 году знали, что единственный выход из здания будет отрезан огнем и посетители не смогут спастись, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. В результате трагедии погибли 25 человек. Поджигателей приговорили к пожизненному лишению свободы.

Поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте осознавали, что посетители центра не смогут выбраться наружу. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, фигуранты дела Антон Коростелев и Алексей Пулялин разлили в районе центральной лестницы здания не менее 10 литров легковоспламеняющейся жидкости.

Вахтер заметила их, и, по словам одного из свидетелей, кричала «что вы тут льете». После этого мужчины подожгли лестницу. Они понимали, что это единственный выход из здания и «знали, что люди не смогут выбраться, но отнеслись к этому безразлично», говорится в материалах дела.

Преступление было совершено с особой дерзостью и цинизмом по отношению к людям, подчеркивается в судебных документах.

Пожизненный приговор

В результате пожара в торговом центре «Пассаж» в Ухте 11 июля 2005 года, погибли 25 человек и еще 11 пострадали. Построенное в 1936 году здание полностью сгорело, ущерб составил более 30 млн руб.

Из-за того, что оба пожарных выхода были закрыты, а на окнах установлены решетки, посетители не смогли покинуть здание, что привело к большому количеству жертв.

По подозрению в поджоге были задержаны 18-летний Алексей Пулялин и 19-летний Антон Коростылев.

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Они признались в поджоге уже находясь в заключении по делу о краже мобильных телефонов. Пулялин и Коростылев утверждали, что подожгли «Пассаж» по указанию неких бандитов, которым задолжали деньги.

Однако в 2008 году на суде Коростылев и Пулялин отказались от своих показаний, заявив, что они были получены путем давления и пыток. Это привело к тому, что суд оправдал молодых людей. Однако по жалобе прокуратуры дело было передано на пересмотр в Верховный суд Коми, который в 2009 году приговорил Коростылева и Пулялина к пожизненному заключению.

Заказчики

В 2009 году были задержаны предприниматели Фахрудин и Асрет Махмудовы, подозреваемые в заказе поджога. Суд первой инстанции также оправдал их, после чего они покинули Россию. Кроме того, еще одним фигурантом дела, вступившим в сговор с Махмудовыми, был Валентин Гаджиев.

Фахрудин Махмудов утверждал, что его угрожали «подставить» в деле о поджоге «Пассажа» после отказа передать часть строительного бизнеса аффилированным лицам.

Однако следствие утверждало, что Махмудовы в 2005 году потребовали от Коростылева и Пулялина 500 тыс. рублей за ссору со своим племянником. Отрабатывая этот долг, они совершили поджог торгового центра.

Суд назначил братьям Махмудовым наказание в виде пожизненного заключения, а Гаджиеву — в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В 2013 году Махмудовы были оправданы коллегией присяжных Верховного суда Коми. Прокуратура республики обжаловала это решение и подала апелляцию в Верховный суд России, который отправил дело на повторное рассмотрение. Однако за это время Махмудовы и Гаджиев скрылись и позже были объявлены в международный розыск.