Мошенники обходят защиту при продаже поддельных полисов ОСАГО

Преступники научились обходить двухэтапную верификацию при хищении персональных данных и денег под видом продажи электронных полисов ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Злоумышленники регистрируют домены, созвучные названиям страховых компаний (например, с включением osago), и создают сайты-двойники. Для расчета стоимости пользователям предлагают указать ФИО и дату рождения, данные автомобиля и водительского удостоверения, а также контактные телефоны и почту.

После ввода данных жертву перенаправляют на фальшивую платежную страницу, где запрашивают реквизиты банковской карты и код подтверждения. Это позволяет преступникам обойти защиту и похитить средства.

6 июля сообщалось, что мошенники разработали новую схему вымогательства, используя доверие к школьным психологам и порталу «Госуслуги». Как стало известно из материалов ведомства, злоумышленники, представляясь школьными психологами, звонят или пишут родителям. Они утверждают, что ребенок не прошел обязательное психологическое тестирование в школе, но у него есть возможность пересдать его. Под этим предлогом аферисты высылают фишинговую ссылку, которая ведет не на настоящий портал госуслуг, а на его подделку.

Ранее петербургская медсестра за год отдала мошеннице 7,5 млн рублей.