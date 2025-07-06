На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенники придумали, как обманывать семьи под маской школьных психологов

МВД: мошенники под видом школьных психологов крадут ценности у детей
true
true
true
close
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники разработали новую схему вымогательства, используя доверие к школьным психологам и порталу «Госуслуги». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материал МВД России.

Как стало известно из материалов ведомства, злоумышленники, представляясь школьными психологами, звонят или пишут родителям. Они утверждают, что ребенок не прошел обязательное психологическое тестирование в школе, но у него есть возможность пересдать его. Под этим предлогом аферисты высылают фишинговую ссылку, которая ведет не на настоящий портал госуслуг, а на его подделку.

После перехода по такой ссылке или «прохождения теста» с ребенком связываются уже другие мошенники, выдающие себя за сотрудников «Госуслуг». Лжеспециалисты пугают подростка и родителей, заявляя об утечке конфиденциальных данных семьи. Более того, они обвиняют несовершеннолетнего в финансировании организаций, запрещенных в России.

Под угрозой привлечения родителей к уголовной ответственности мошенники давят на ребенка и убеждают его включить видеосвязь, провести под их диктовку «обыск» в квартире, собрать все ценные вещи, деньги и ювелирные изделия. Собранное имущество потом должен забрать курьер.

МВД призвало родителей быть предельно внимательными к подобным сообщениям и звонкам, предупреждать детей об этой схеме и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам и не выполнять требования неизвестных лиц.

Ранее россиян предупредили о словах и данных, опасных для разговора с мошенниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами