Мошенники придумали, как обманывать семьи под маской школьных психологов

Мошенники разработали новую схему вымогательства, используя доверие к школьным психологам и порталу «Госуслуги». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материал МВД России.

Как стало известно из материалов ведомства, злоумышленники, представляясь школьными психологами, звонят или пишут родителям. Они утверждают, что ребенок не прошел обязательное психологическое тестирование в школе, но у него есть возможность пересдать его. Под этим предлогом аферисты высылают фишинговую ссылку, которая ведет не на настоящий портал госуслуг, а на его подделку.

После перехода по такой ссылке или «прохождения теста» с ребенком связываются уже другие мошенники, выдающие себя за сотрудников «Госуслуг». Лжеспециалисты пугают подростка и родителей, заявляя об утечке конфиденциальных данных семьи. Более того, они обвиняют несовершеннолетнего в финансировании организаций, запрещенных в России.

Под угрозой привлечения родителей к уголовной ответственности мошенники давят на ребенка и убеждают его включить видеосвязь, провести под их диктовку «обыск» в квартире, собрать все ценные вещи, деньги и ювелирные изделия. Собранное имущество потом должен забрать курьер.

МВД призвало родителей быть предельно внимательными к подобным сообщениям и звонкам, предупреждать детей об этой схеме и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам и не выполнять требования неизвестных лиц.

Ранее россиян предупредили о словах и данных, опасных для разговора с мошенниками.