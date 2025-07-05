Петербургская медсестра за год отдала мошеннице 7,5 млн рублей

В Петербурге медсестра за год перевела мошеннице 7,5 млн рублей

В Петербурге 41-летняя медсестра год общалась с мошенницей и лишилась 7,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Все началось еще в ноябре 2023 года. Женщина год переводила деньги на счета, указанные некой женщиной, которая убедила ее участвовать в сделках по купле-продаже земельных участков.

Общий ущерб составил 7,5 млн рублей, включая как личные сбережения, так и кредитные средства потерпевшей. Поняв, что ее обманули, медсестра обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

До этого воронежский пенсионер потерял 2 млн рублей, ответив «сотруднику службы домофонов». Злоумышленник убедил пенсионера сообщить код из СМС, а затем мошенники заявили о взломе его аккаунта на Госуслугах.

Ранее мошенник с сайта знакомств обокрал нескольких россиянок и попался полиции.